PROJETO DE LEI INSTITUI O DIA DO MUÇULMANO NO ESTADO DO PARANÁ

O projeto de lei 12/2016, de autoria dos deputados Alexandre Curi(PSB) e Hussein Bakri (PSD), institui no estado do Paraná o dia estadual do Muçulmano, que será comemorado todo dia 12 de maio. A proposta já passou pela primeira votação nesta quarta-feira (12) e deputados usaram a palavra para elogiar o projeto: “O Paraná é a terra de todos os povos e esse projeto reforça o carinho que temos com os imigrantes, parabéns deputado Hussein Bakri e Curi pela grandiosidade do projeto” diz Ney Leprevost (PSD). “Todas as culturas contribuem com o estado, em especial os Muçulmanos, que no exemplo de Foz do Iguaçu, chegaram bem antes que a Itaipu Binacional e tiveram visão empreendedora, na época em que o Paraná estava em fase de transformação empreendedora” afirma o deputado Chico Brasileiro (PSD), elogiando os autores do projeto.