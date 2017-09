PROGRAMAÇÃO PROJETO ENCONTROS E CAMINHOS EM FOZ DO IGUAÇU

O Projeto “Encontros e Caminhos” Cultivando Água Boa no Município de Foz do Iguaçu reunirá atividades que tenham como base e temática, Cidade Sustentável, haja vista que o município assinou protocolo de intenções de trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS, do Programa Cidades Sustentáveis e da Agenda Local 2030.

Ao aderir ao Projeto o município visa contribuir com o objetivo do Encontros e Caminhos Cultivando Água Boa, que reunirá um conjunto de atividades que unem as ações nos 29 municípios da BP3 sistematizando ações do município de Foz do Iguaçu na temática de Cidades sustentáveis.

Farão parte deste Projeto, 12 atividades diferentes, distribuídas entre setembro e novembro de 2017, conforme especificado a seguir:

Formação para professores e coordenadores pedagógicos, com o tema: resíduos sólidos recicláveis, “O papel da educação infantil na gestão dos resíduos sólidos”. Este curso tem o objetivo de fortalecer o programa de Educação Ambiental na temática de resíduos sólidos nos Centros de Educação Infantil do Município de Foz do Iguaçu. Serão 13 turmas de professores, sendo a primeira na data de 04/09. Faz parte da programação do curso: visita técnica ao aterro Sanitário e Centro de triagem, Informações teóricas sobre: plano de gerenciamento de resíduos; Programa de Educação Ambiental na Administração Pública; e Oficina prática sobre consumismo infantil na contramão da sustentabilidade.

Lançamento

Lançamento do Projeto Encontros e Caminhos 2017, na data de 05/09 às 09 horas, na divisa dos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha e São Miguel do Iguaçu, às margens do rio Apepu e do Parque Nacional do Iguaçu. O ato simbólico contará com a presença dos alunos do curso Força Verde Mirim, uma comunidade de aprendizagem do coletivo educador municipal e demais convidados dos três municípios. Entre as atividades está: o plantio de árvores nativas e soltura de alevinos no rio. Esta atividade acontecerá simultaneamente nos 29 municípios da Bacia Paraná 3.

Oficina

Oficina de Comunicadores Comunitários, na data de 06/09 no Instituto Federal do Paraná – Foz do Iguaçu IFPR, – Av. Araucária 780, vila A, laboratório de Informática (05), das 8h30 às 17h45., com objetivo de formar uma equipe de educomunicadores. Este grupo terá a tarefa de produzir materiais de divulgação das atividades do Projeto Encontros e Caminhos em foz do Iguaçu e demais atividades do Coletivo Educador Municipal. As inscrições podem ser realizadas no link: (https://goo.gl/forms/8zcbDIMuZVQrGonl2).

Oficina de Hip Hop, na data de 10/09. Trata-se de uma oficina voltada para adolescentes e jovens dos Colégios Estaduais de Foz do Iguaçu. O objetivo da oficina é produção de letras de rap com o tema “Cidades sustentáveis” e como produto os integrantes da oficina farão a gravação das letras em estúdio e as músicas disponibilizadas pelas redes sociais. A atividade acontecerá na Feira Internacional do Livro, das 14h às 17h no espaço literário II.

Oficina de grafitagem. O tema Cidades sustentáveis, será trabalhado com jovens e adolescentes através de oficina de grafitti, com a pintura de 05 muros da cidade. A Primeira oficina será no Centro de Educação Ambiental – CEAI, na data de 30/09, das 8h30 às 17h30. As outras 04 oficinas ainda não têm data nem local definidos. As inscrições estão disponíveis nos colégios da rede estadual de ensino.

Oficina de recuperação de nascentes. Uma atividade cujo objetivo será sensibilizar a comunidade para a importância da recuperação de nascentes. A oficina acontecerá em outubro, a data bem como o local ainda estão sendo definidos.

Oficina de orientação e construção de horta Mandala. Esta oficina busca estimular a produção e consumo consciente de alimentos com o aprendizado da técnica de horta Mandala. A oficina acontecerá em outubro, a datasbem como o local ainda estão sendo definidos.

Expedição aos 10 lugares mais votados. A expedição acontecerá em 04 dias para que o grupo das 40 pessoas possa conhecer cada um deles e fazer os registros fotográficos. As datas ainda não estão definidas, assim como os locais, que resultarão da enquete que acontecerá de 07 a 17/09.

Quebrando Fronteiras Festival Urbano, trata-se de workshop sobre a cultura HIP HOP reunindo a juventude da fronteira, (Brasil, Paraguai e Argentina) para sensibilizar sobre o tema dos ODS. Será um evento nos três períodos (manhã, tarde e noite) e reunirá diferentes estilos do HIP HOP, como a batalha de Rap e de Braek. A data e o local da atividade ainda estão em definição.

Expedição Rio Boicy

Expedição Rio M´Boicy – Parque Linear de 7 a 10/09. Trata-se de um projeto de integração entre diversas instituições do município para a elaboração do projeto do parque linear do rio M’Boicy. A expedição está sendo coordenada pela Faculdade UNIAMÉRICA e objetiva o levantamento de dados preliminares para fundamentar o projeto da Operação Urbana Consorciada, unir os atores públicos e privados que irão atuar no projeto, bem como iniciar os trabalhos acadêmicos a serem desenvolvidos na faculdade durante o semestre. A ação envolverá cerca de 150 pessoas que percorrerão o rio da nascente à foz.

Cápsula do tempo

A cápsula do tempo ficará disposta na Feira do Livro de 7 a 17/09 no espaço da Secretaria da Educação e após nas instituições que compõem o Coletivo Educador Municipal e Comitê Gestor Municipal do Programa Cultivando Àgua Boa, visando sensibilizar a comunidade iguaçuense para a importância do comprometimento para construção de uma cidade sustentável. Após o término do projeto a cápsula permanecerá na biblioteca publica municipal até ser aberta no prazo determinado. Os visitantes da Feira poderão responder a Pergunta: “como eu posso colaborar para construir uma Foz do Iguaçu Sustentável?” e depositar na urna que homenageará o marco das 3 fronteiras.

Enquete 10 lugares que me orgulham de ser iguaçuense. Trata-se de uma atividade que objetiva identificar 10 lugares ícones no município. A enquete acontecerá durante a Feira Internacional do Livro, entre os dias 07 e 17/09. Após a definição dos 10 lugares, um grupo de 40 pessoas visitará cada um deles e fará o registro fotográfico que resultará em uma exposição itinerante.

Algumas fotos dessa matéria estão em: https://goo.gl/RS8BbR

Contato

Para outras informações, contato com a equipe de educação ambiental de Foz do Iguaçu: fozceai@gmail.com 999973536 / 998116196.

Programação I Expedição Parque Linear rio M’Boicy.

Contato para informações: 99907-0111 – Professor Alexandre Baltazar

07 de setembro – Quinta-feira

8h – 9h: Av Pôr Do sol

9h30 – 10h30: Av. Jules Rimet (frente da escolinha de futebol até a invasão)

11h – 12h: Av Tibagi

13h30 – 15h: Nascente portal da Foz e Recanto Hotel

15h – 16h: Solenidade de Abertura da Expedição na nascente situada no Porta da Foz, atrás do Recanto Park Hotel

16h 30- 17h30:

17h30 – 18h30: Av João Paulo II

08 de setembro – Sexta-feira

8h – 9h30: Estadio ABC ou Final da Rua Anita Garibaldi

10h – 11h30: Rua Rui Barbosa

12h – 13h: Almoço

13h30 – 15h: Entrada Condomínio Rua Bartolomeu de Gusmão

15h30 – 17h: Rua Rodolfo Sther (Vila União parque do Cidadão)

09 de setembro – Sábado

8h – 9h30: Av. Felipe Wandscheer

10h – 11h30: Muffato

12h – 13h: Almoço

13h30 – 15h: Rua Berlarmino de Mendonca

15h30 – 17h: Rua Antonio Raposo

10 de setembro – Domingo

8h – 9h30: Rua Joaquim Firmino

10h – 11h30: Rua Marechal Floriano

12h – 13h30: Exutório Acesso pelo Clube Cataratas

14h: Almoço

Com PMFI