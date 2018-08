PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO FINAL DE SEMANA CONTA COM CINEMA, DANÇA, TEATRO DE BONECOS E MÚSICA

A agenda cultural deste final de semana está repleta de atrações artísticas e todas com entrada franca. A programação iniciou com o Cê na Sexta nesta sexta-feira (10) com o Concerto dos Professores da Unila, na Fundação Cultural, às 19h30. No sábado (11), às 19h30, também na Fundação Cultural, será exibido o filme argentino “Yallah, Yallah, futebol, paixão e luta” e marca a terceira edição do “Palestina Vive”, um ciclo de debates e cinema que reflete sobre a realidade do país.

A programação cultural também chega ao Teatro Barracão no sábado. No período da tarde, das 14h às 18h, a Fundação Cultural promove a oficina de bateria “Criatividade no Rock”, que será ministrada pelo músico Dámaso Cerutti, considerado um dos mais importantes pedagogos musicais da América Latina. Na sequência, às 19h, o Teatro Barracão se tornará palco do Primeiro Gala 2018, uma mostra de danças folclóricas de vários países organizada pelo Elenco Folclórico Latinoamericano, um grupo formado por estudantes da Unila.

No domingo (12), a Feirinha da JK contará com a apresentação do teatro de bonecos do grupo Só Rindo de Gramado-RS. O espetáculo tem início às 9h30 e faz parte da programação do Encuentro Internacional de Títeres e Titireteros, organizado por grupos artísticos da Argentina.

A realização da programação cultural é da Fundação Cultural em parceria com a Unila, Ciclo Sonoro e Tatá Vera Encuentro Internacional de Títeres e Titireteros.

