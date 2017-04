PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL BENEFICIARÁ 21 FAMÍLIAS DE FOZ

O Programa Nacional de Habitação Rural liberou o recurso para construção de 21 residências de agricultores que moram na região do Alto da Boa Vista. A Secretaria Municipal de Agricultura cadastrou os moradores para receber o benefício, o cadastro foi encaminhado para a Caixa Econômica Federal, que avaliará os dados dos interessados. O valor destinado a cada residência é de R$ 34 mil.

De acordo com o secretário de agricultura, Jan Albert Nieuwenhoff, os agricultores esperavam há anos essa oportunidade. “Eles tem propriedade na região agrícola e condições mínimas de uma residência, o crédito irá contribuir com uma melhor condição de vida do agricultor”, avalia.

O Programa Nacional de Habitação Rural foi criado no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e tem o objetivo de subsidiar a produção de unidades habitacionais aos agricultores familiares e trabalhadores rurais com recursos do Orçamento Geral da União (OGU).

“Essa é a primeira vez que Foz do Iguaçu recebe o programa, que já existe há alguns anos e beneficiará os primeiros agricultores nos próximos meses”, acrescenta o secretário.

Destinação

O programa é destinado a pessoas físicas, trabalhadores rurais e agricultores familiares, com renda familiar bruta anual máxima de R$ 17.000,00, considerado o valor total da renda rebatida indicada na DAP e que comprovem seu enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

