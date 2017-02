PROFESSORES FAZEM PROTESTO EM FRENTE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Professores da rede estadual de ensino realizam uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta quarta-feira (1º), primeiro dia de trabalho dos deputados. Eles protestam contra a resolução do governador Beto Richa (PMDB) que provocou mudanças no sistema de distribuição de aulas.

Durante a semana, os docentes ocuparam um prédio da Secretaria de Educação, em Curitiba, e fecharam núcleo de educação em diferentes cidades do estado.

No início da tarde, os docentes tentaram entrar no prédio para participar da primeira sessão plenária do ano, mas segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato) foram impedidos de acessar o local.

“O presidente Ademar Traiano nos impediu de entrar porque hoje a sessão é voltada para convidados, como não somos convidados não podemos participar. Isso é muito ruim, é mais uma intransigência do governo, já não basta as várias situações que estamos enfrentando”, diz a diretora de finanças da APP-Sindicato, Marlei Fernandes de Carvalho.

Conforme a resolução do governo, os professores que ficassem mais tempo nas escolas teriam prioridade na distribuição das aulas extras. A medida também prevê alterações em relação à hora-atividade. Na terça-feira (31), os professores conseguiram uma liminar na Justiça suspendendo a resolução.

O governo estadual afirma que vai recorrer, e o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, chegou a afirmar que o governo não pretende voltar a trás na decisão.

Sessão plenária

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) pelos próximos dois anos toma posse nesta quarta-feira. Reeleito, o deputado Ademar Traiano (PSDB) segue na Presidência, assim como o deputado Plauto Miró Guimarães (DEM) na 1ª Secretaria.

