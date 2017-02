PROFESSORES CONSEGUEM LIMINAR QUE SUSPENDE CRITÉRIOS SOBRE AULAS NO PR

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato), que representa os professores estaduais, conseguiu na Justiça, nesta terça-feira (31), uma liminar que suspende os critérios estabelecidos pelo estado na distribução de aulas.

De acordo com a resolução, os professores que ficassem mais tempo nas escolas teriam prioridade na distribuição. A APP-Sindicato foi contra, alegando que a medida tinha caráter punitivo.

Com a liminar, volta a valer o critério anterior. Ou seja, os professores com melhor colocação no plano de carreira é quem tem prioridade na escolha das aulas.

O Governo do Paraná informou que a decisão diz respeito somente às aulas extraordonárias. A distribuição das aulas padrão vai ser feita normalmente.

Em nota, o secretário-chefe da Casa Civil, Valdiro Rossoni, disse que vai recorrer da decisão por meio da Procuradoria-Geral do Estado.

Protestos

Professores estaduais e representantes da APP-Sindicato protestaram na segunda (30) contra a resolução anunciada recentemente pelo governador Beto Richa (PSDB), que trata da distribuição de aulas. Eles exigiam a revogação da resolução, pois, para a categoria, o texto altera os direitos dos trabalhadores.

Os professores fecharam 29, dos 32, Núcleos Regionais de Educação do estado. Em Curitiba, houve apenas manifestação.

Além disso, na quinta-feira (26), a categoria ocupou o prédio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), na capital paranaense, para protestar contra a resolução.

Na noite do dia 26, os professores deixaram o local, após a liminar de reintegração de posse concedida pela Justiça.

Com G1