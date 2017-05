Procuradora acusa Reni Pereira de ‘encomendar’ pareceres ilegais durante administração

Testemunhas convocadas pelo Ministério Público Federal (MPF) para depor contra o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, no processo da Operação Pecúlio, foram ouvidas pela Justiça Federal em audiência na segunda-feira (22). Uma das pessoas ouvidas revelou que a Prefeitura de Foz continua pagando por atos assinados na administração de Pereira.

O ex-prefeito foi afastado do cargo em julho de 2016, depois de ser denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) e preso. Ele cumpriu prisão domiciliar durante 106 dias e depois conseguiu uma liminar para que responder ao processo em liberdade.

Na denúncia, o prefeito foi apontado como líder de uma organização criminosa que agia na administração pública, e envolvia servidores públicos e empresários. Como não se reelegeu, em janeiro deste ano, ele perdeu o foro privilegiado e a ação que estava no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, agora é analisado pela Justiça em Foz.

A procuradora da prefeitura, Cláudia Canzi, falou do processo para a implantação da Parceria Público-Privada na área da saúde. Ela disse que a procuradora Maria Letízia Abate Fiala dava pareceres para esse procedimento, sem o conhecimento do procurador-geral do município, porque ela trabalhava em uma sala ao lado do gabinete do ex-prefeito. No depoimento, Cláudia Canzi diz ainda que Reni Pereira chegou a pedir um parecer ilegal a ela.

“Ele [ex-prefeito) me pediu um parecer sobre contratação de advogados que o TCE [Tribunal de Conta dos Estado] proíbe, já havia falado para ele que era uma ação temerosa, porque já se havia tentado em outros anos, mas mesmo assim ele optou por contratar os advogados”, detalhou a procuradora.

O advogado de Reni Pereira negou que esse pedido tenha sido feito.

“Não teve nenhum benefício pessoal, o prefeito nunca pediu nada ilegal. Na questão da dispensa de licitação, também foi apontado que poderia ser dispensado a licitação para a contratação “, defendeu o advogado Rodrigo Rios.

O juiz e os procuradores ouviram os depoimentos de seis testemunhas de acusação. O ex-prefeito acompanhou as declarações junto de quatro advogados.

O advogado do empresário Nilton Beckers também prestou depoimento. Ele contou que o cliente teria sido procurado três vezes, enquanto estava na prisão, por Egídio Arguello, que na época era advogado de Reni. Arguello teria pressionado Nilton Beckers a não citar o nome de Reni nos depoimentos. O empresário, de acordo com a testemunha, teria ficado com medo da suposta intimidação.

Três policiais federais que participaram das ações da operação Pecúlio também prestaram depoimentos. Um deles apontou o ex-prefeito como chefe da suposta organização criminosa.

“Indícios desse processo buscando a onipresença do prefeito, é aí que a defesa está se atendo. Porque em cada secretaria há um encarregado. É um processo complexo, difícil, mas nós estamos desconstruindo passo a passo”, pontuou o advogado de Reni Pereira, Rodrigo Rios.

A procuradora falou sobre um parecer sobre o contrato de aluguel de um imóvel na Avenida JK, onde funcionou uma loja de materiais de construção. No local deveriam funcionar todas as secretarias municipais.

“Existem coisas absurdas nos pareceres. O município está tendo um grande prejuízo hoje é a contratação do bordin. Nós não temos como instalar a prefeitura lá porque isso vai custar mais de R$ 5 milhões ao município. Está pagando um aluguel para manter apenas a secretaria de educação”, disse Cláudia Canzi.

Os doze acusados que fizeram acordo de delação premiada no processo da operação pecúlio vão prestar depoimentos na sexta-feira.

Na próxima semana, serão ouvidas as testemunhas de defesa. Os advogados do ex-prefeito chamaram 77 testemunhas e a previsão é de que as sessões sejam realizadas até agosto.

A RPC não conseguiu contato com o advogado Egídio Arguello e nem com a procuradora do municipio Maria Letizia Abate Fiala.

Com G1