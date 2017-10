PROCON DE FOZ REALIZA FISCALIZAÇÃO EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Foz do Iguaçu tem atuado de forma intensa para orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo.

Nesta sexta-feira (29), o Procon realizou uma ação de fiscalização nos postos de combustíveis da cidade. Com equipamentos específicos, o Procon verificou a qualidade e a litragem real que sai das bombas de combustíveis.

A ação foi acompanhada pelo diretor do Procon/Foz, José Ruy Alexandre: “Com essa ação, estamos dando tranquilidade ao consumidor para que ele esteja adquirindo um produto de boa qualidade e com a litragem correta”, disse.

Ainda de acordo com o diretor, se algum estabelecimento for flagrado em irregularidades, poderá ser notificado, multado ou até interditado, dependendo da gravidade do caso.

Nas próximas ações de fiscalização, o Procon realizará vistorias com o apoio do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná (IPEM).

Com PMFI