PROCON DE FOZ DO IGUAÇU PARTICIPA DA “PRIMAVERA UNIVERSITÁRIA” DA UNIOESTE

O Direito do Consumidor foi um dos temas apresentados ontem (20) na “Primavera Universitária” da Unioeste. O painel temático contou com a exposição do diretor do PROCON, José Ruy Alexandre. Professores, representantes da prefeitura e os próprios universitários debateram temas que geram muitas dúvidas da sociedade nas relações de consumo.

Os acadêmicos de Direito da Unioeste aproveitaram o evento para explanar sobre trechos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Enquanto os representantes do Procon na cidade apresentaram as diretrizes de funcionamento do orgão e como o (CDC) está sendo aplicado em Foz do Iguaçu.

De acordo com o José Ruy, a atual gestão municipal tem uma preocupação permanente em relação aos direitos dos consumidores e fornecedores: “O prefeito Chico Brasileiro nos orientou no sentido de dar todo o apoio ao nosso contribuinte de Foz, seja ele consumidor ou fornecedor. Prezamos pela lei e pelo que é legal”, afirmou.

A assessora técnica especial, Dra. Danielle Magnabosco, e a Lucienne Nascimento da divisão de cartório e consumo, também participaram do evento comentando algumas jurisprudências.

A PRIMAVERA

A primavera Universitária é um evento organizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Este ano as atividades estão acontecendo entre os dias 18 e 23 de setembro. O evento está movimentando o campus com diversas atividades, como feira do livro universitário, feira de cursos e profissões, mostra de músicas de artistas locais, oficinas, rua do recreio, exposições, semana acadêmica, entre outras atividades que proporcionaram tanto aos acadêmicos e comunidade momentos de descontração e aprendizado.

A prefeitura de Foz tem participado de maneira intensa na Primavera, no dia 18, a secretária de educação lançou a “I Jornada Pedagógica Municipal” dentro deste trabalho da Unioeste.

Com AEN