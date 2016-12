Não aceito fiado A privatização de empresas estaduais pode ser usada para quitar dívidas de governos com a União. Os Estados leiloariam companhias de saneamento e bancos regionais para quitar débitos federais. O Planalto ainda cogita autorizar empréstimos do BNDES desde que ativos rentáveis sejam usados como garantia. Essas são algumas das medidas em estudo pela equipe econômica para tentar salvar governos à beira da bancarrota, caso de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Com Folha de São Paulo