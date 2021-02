Prioridade: SOLDADO FRUET REIVINDICA AGILIDADE DO ESTADO PARA OBRAS DE POSTOS DE SAÚDE

Deputado trabalha para implantação de uma nova unidade de saúde na Vila Carimã e reformas na unidade da Vila Yolanda. Também pediu prioridade para vacinação dos agentes de segurança.

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) cobrou agilidade do Governo do Estado para viabilizar duas obras de unidades básicas de saúde (UBSs) no município de Foz do Iguaçu, na Região Oeste. As reivindicações foram apresentadas na reunião realizada na última terça-feira (02) com o diretor de Articulação Regional da SESA, Edmundo Verona. Na oportunidade, o parlamentar também solicitou a priorização dos agentes de segurança pública na vacinação contra a Covid-19.

O Soldado Fruet pediu celeridade da SESA na liberação dos recursos que indicou para a construção de uma unidade básica de saúde (UBS) na Vila Carimã. “A região cresceu muito com alguns loteamentos e a população local praticamente quadruplicou, mas tem um postinho de saúde pequeno e precário que não atende à demanda da localidade”, salientou. Segundo o diretor, a SESA vai trabalhar no sentido de agilizar os procedimentos burocráticos devido à necessidade desta demanda.

Atendendo a uma solicitação do vereador Cabo Cassol (PODEMOS), o deputado do PROS também conversou com o diretor da SESA sobre a reforma da UBS da Vila Yolanda. “É uma área do Estado, mas para a Prefeitura investir na ampliação é preciso formalizar a doação da área ao município”, explicou o Soldado Fruet. O diretor informou que o assunto já está sendo tratado pela Casa Civil e será encaminhado um projeto de lei à Assembleia Legislativa para oficializar a cessão do terreno.

Pandemia: SOLDADO FRUET PEDE PRIORIDADE PARA VACINAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) solicitou à Secretaria Estadual da Saúde (SESA) a inclusão dos servidores da segurança pública no grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra Covid-19. O pedido foi formalizado pelo parlamentar em reunião com o diretor de Articulação Regional da SESA, Edmundo Verona, na última terça-feira (02). O representante do Governo informou que repassará a demanda para análise do Centro de Operações de Emergências (COE) da pasta. Nesta quarta-feira (03), o deputado reforçou o pedido em expediente dirigido ao secretário Beto Preto e questionou a previsão de data para vacinação destes agentes.

O Soldado Fruet argumentou que muitas cidades pequenas têm apenas um ou dois policiais militares que cuidam de três ou quatro municípios, por causa da falta de efetivo. “Quando um policial desses pega a Covid, três a quatro cidades ficam sem policiamento. Minha preocupação é com a saúde destes servidores e com o aumento da criminalidade por falta de efetivo”, apontou.

Segundo ele, os agentes de segurança pública também estão na linha de frente de combate à pandemia, por isso deveriam ser priorizados na imunização, assim como médicos e enfermeiros. “Como na saúde, na segurança pública o serviço não parou, por isso eles merecem também um tratamento especial”, defendeu.

O deputado ressaltou ainda o risco a que estão sujeitos os servidores da segurança, tanto em serviço nas ruas quanto no atendimento ao público e aos detentos do sistema penitenciário. “O policial militar não sabe se a pessoa que abordou está contaminada pelo vírus. Tem delegados que cuidam sozinho de cinco ou seis cidades e não têm substitutos quando são infectados. Além disso, os policiais penais estão expostos a surtos da doença como os registrados em várias penitenciárias do Estado, entre elas duas de Foz do Iguaçu, e também não tem pessoal para ser colocado no lugar”, exemplificou.

(Com assessoria da Alep)