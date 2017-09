PRIMEIRO LAUDO DA PERÍCIA DAS OBRAS PARADAS JÁ FOI CONCLUÍDO. AUDITORIA SEGUE COM ANÁLISES DO TRABALHO FEITO EM CAMPO

Desde que iniciou o trabalho de perícia contratado pela Prefeitura para investigar as obras paradas, o Município espera para poder dar o devido encaminhamento à continuidade de cada Avenida. O primeiro laudo da perícia que detalhou tecnicamente a Avenida Andradina já foi concluído. Representantes da Prefeitura e do Ministério Público Federal se reuniram ontem (4) para tratar deste assunto.

Segundo o secretário municipal de Obras, Luiz Roberto Volpi, para o Ministério Público Federal (MPF) não há nenhum impedimento que a mesma empresa que iniciou a Avenida Andradina conclua a obra. A Prefeitura irá convocar a empresa para apresentar o laudo técnico da perícia e saber se a empresa tem interesse em terminar a Avenida, seguindo os pareceres técnicos que a perícia apurou. Da Avenida Andradina são em torno de 200 metros a serem concluídos.

Todo o trabalho de auditoria em campo já foi concluído pela empresa contratada pela Prefeitura para realizar a perícia. A Falcão Bauer, Centro Tecnológico de Controle da Qualidade, de São Paulo, enviou uma equipe de engenheiros a Foz do Iguaçu para analisar cada uma das 10 Avenidas paralisadas. Foram demarcados alguns trechos das Avenidas, retirados material do asfalto para uma análise técnica em laboratório. Os laudos das demais Avenidas seguem sendo concluídos e à medida que ficarem prontos a empresa repassa ao Município. A intenção é apresentar todos os laudos apurados ao MPF para que a Prefeitura dê o devido encaminhamento para concluir as Avenidas.

Questionado sobre as perícias da auditoria, durante audiência pública do Paraná Cidades, na sexta-feira (1), o prefeito disse que após a conclusão dos primeiros laudos a equipe está realizando a planilhas de dados em relação ao que já foi executado pela empreiteira.

Com PMFI