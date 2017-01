PRIMEIRO BOLETIM DA DENGUE DE 2017 APONTA 366 CASOS DE DENGUE NO PR

O primeiro boletim da dengue divulgado neste ano pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (10), aponta 366 casos confirmados em 74 cidades do Paraná entre agosto do ano passado e esta primeira semana de janeiro. Também foram registrados nesse período 10 casos de chikungunya e dois de zika vírus.

Do total de casos, 116 foram registrados em Maringá, na região norte. Destes, 77 são autóctones, ou seja, que foram contraídos no próprio município. Em Londrina, também na região norte, são 96 casos confirmados, sendo 51 autóctones.

“O verão concentra as condições ideais para que o mosquito se reproduza, por isso é essencial que todos mantenham ações de controle, tanto os profissionais de saúde, quanto a população”, disse o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

Entre as outras cidades com maior incidência do mosquito estão Paranaguá, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu.

Confira as orientações da Secretaria Municipal de Saúde para prevenir a doença, evitando a proliferação de criadouros do mosquito da dengue:

– Evitar o acúmulo de lixo e entulhos

– Deixar sacolas e recipientes com lixo fechados

– Manter as caixas d’água, galões, tonéis ou tambores sempre vedados

– Remover a sujeira das calhas e ralos

– Não deixar pneus com água e em lugares descobertos

– Deixar garrafas ou baldes com a boca para baixo

– Verificar bandejas de ar-condicionado e geladeiras mantendo-as limpas e sem água

– Colocar areia até a borda nos pratos de vasos de flores e plantas

– Manter vasos sanitários sem uso fechados

– Tratar a água de piscinas e fontes uma vez por semana

– Esticar lonas para não formar poças

– Lavar os recipientes de água dos animais com esponja e sabão

Com G1