Primeiras denúncias em inquérito sobre Trump e Rússia

Um grande júri federal dos EUA aprovou na sexta-feira, num tribunal de Washington, as primeiras denúncias dentro da investigação sobre a suposta interferência russa nas eleições americanas de 2016, liderada pelo procurador especial Robert Mueller, informou neste sábado (28/10) a rede de televisão CNN.

As acusações não foram tornadas públicas por ordem de um juiz federal, e também não foram informadas quais são as acusações e quem seria o alvo delas. Mas segundo a emissora, que cita fontes anônimas, foram realizados preparativos para que detenções possam ser realizadas a partir desta segunda-feira.

Ex-diretor do FBI, Mueller foi designado para comandar a investigação sobre a suposta interferência russa em maio, a fim de garantir a imparcialidade do inquérito. Ele apura ainda possíveis relações entre o governo em Moscou e a campanha à presidência de Donald Trump.

Trump alegou várias vezes, algumas delas através da rede social Twitter, que a investigação não é mais do que uma “caça às bruxas” contra ele.

Horas antes da divulgação pela CNN da informação sobre as primeiras acusações, Trump escreveu no Twitter que atualmente a maioria considera que “não houve complô” entre ele e Moscou e sim entre o Kremlin e a ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton.

Esta semana foi revelado que o Partido Democrata e a campanha de Hillary Clinton financiaram o dossier do ex-espião britânico Christopher Steele sobre as possíveis ligações de Trump com o Kremlin.

No âmbito da investigação do caso com a Rússia, liderada por Mueller, estão na mira, entre outros, o genro e assessor de Trump, Jared Kushner, seu ex-diretor de campanha Paul Manafort e o seu ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn.

Além da equipe dirigida por Mueller, várias comissões do Congresso americano estão realizando investigações paralelas.

