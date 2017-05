PRIMEIRA-DAMA AVALIA ESTRUTURAS DE CURSOS DO PROVOPAR

A primeira-dama Rosa Maria Jerônimo visitou os locais, onde são ofertados cursos do Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar). Ela esteve na estrutura do Jardim São Paulo, na Central de Doações da entidade e também na sede do Provopar, em anexo a Secretaria de Assistência Social, no centro da cidade.

Ainda durante as visitas, Rosa conversou com alunos de informática e manicure que participam dos cursos oferecidos em dois ônibus itinerantes, estacionados no pátio do colégio Barão do Rio Branco, no Pólo Centro.

“Nós viemos conhecer, pois a Provopar sempre esteve ligada de alguma maneira aos trabalhos da prefeitura, e como estamos na gestão agora, decidimos avaliar in loco todos os equipamentos”, esclarece a primeira-dama.

Após visitar a estrutura, e conversar com alunos e funcionários da entidade, a primeira-dama se reuniu com a presidente do Provopar, Esther Santos Dias para dialogar sobre a composição da nova diretoria na entidade e demonstrar o desejo de assumir os trabalhos da entidade.

A presidente da instituição afirmou que aguardava a visita nesta nova gestão e que esperava o interesse da primeira-dama em estar à frente das atividades do Provopar neste mandato.

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu