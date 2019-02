PRIMEIRA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU SERÁ ENTREGUE NESTA QUARTA-FEIRA (20)

UBS Padre Monti vai abrigar o serviço para melhorar a qualidade no atendimento aos moradores da região Sul. Duas viaturas para o transporte social também serão entregues

A Secretaria Municipal de Saúde inaugura, nesta quarta-feira (20), às 15h30, a primeira base descentralizada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na UBS Padre Monti, localizada no Poliambulatório, no Porto Meira.

A instalação da base visa atender com menor tempo-resposta à demanda da região Sul da cidade. As obras incluíram a adaptação de um espaço para acomodar uma ambulância de suporte básico modelo Sprinter Mercêdes e a equipe de atendimento. O espaço adaptado contou com investimento de R$ 8 mil – recursos próprios do município.

Além da base, dois veículos para o transporte social também serão repassados à comunidade. São dois veículos modelo Kangoo Renault, adquiridos pelo município pelo valor de R$ 80mil cada. “Os veículos vem fortalecer a frota de cinco carros que já fazem o atendimento à comunidade nesse transporte”, disse o diretor de Urgência e Emergência, Adriano Pavan. O transporte social funciona para fazer o traslado de pacientes da rede pública dentro do município, especialmente nas duas unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A implantação da base do SAMU no Poliambulatório deve significar um avanço no tempo/resposta do serviços a uma região de grande demanda. “Há uma quantidade significativa de chamadas dessa região sul aos serviços do SAMU. O tempo fica em torno de 10 a 15 minutos, devido ao deslocamento da base (na avenida Costa e Silva) até o bairro. Instalando aqui, acreditamos que esse tempo/resposta caia pela metade, e isso pode ser fundamental para salvar vidas”, explica Pavan.

Casos de urgência e emergência, que demandam atendimento especializado, serão encaminhados a UPA Morumbi ou Jardim das Palmeiras.

Padre Monti

Desde novembro do ano passado a Unidade Básica de Saúde (UBS) Padre Monti, no Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida, funciona em horário estendido, das 8h às 22 horas. A medida, adotada pela Secretaria Municipal de Saúde, era um compromisso do prefeito Chico Brasileiro e atende a uma antiga reivindicação dos moradores do grande Porto Meira. Antes, a Unidade funcionava das 8h às 18h30.

A UBS Padre Monti está localizada na Avenida Morenitas, 2047. A cerimônia contará com a presença do prefeito Chico Brasileiro e da secretária de saúde Katia Uchimura.

