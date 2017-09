Primavera Universitária debate inclusão e escola pública

Começou na manhã desta segunda-feira (18) a Primavera Universitária da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) Campus de Foz do Iguaçu. O evento cultural e acadêmico segue até o sábado, dia 23. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade.

A programação desta terça-feira (19) apresenta o seminário “O uso de plantas medicinais na cessação do tabagismo”, às 9 horas, na Sala Multiuso (prédio da biblioteca), as oficinas de fotografia com celular (16 horas) e de cerimonial e protocolo (19 horas), e as palestras “As políticas públicas para o ensino superior e educação básica: o desmonte da educação pública”, com o professor-doutor Luiz Fernando Reis.

Durante o evento acontecem ainda a Feira do Livro Universitário, o Encontro de Editores de Periódicos Interdisciplinares, o III Congresso de Tecnologias, Engenharias e Ciências Exatas (no Parque Tecnológico de Itaipu), o Encontro de Pós-Graduação e a Jornada Pedagógica, entre outras atividades.

Nos seis dias do evento, estudantes, professores, agentes educacionais e a população em geral poderão participar de apresentações artísticas e culturais, palestras, lançamentos de livros da comunidade universitária e de recreação.

Confira a programação completa do evento

Inscrições

Algumas atividades ainda têm inscrições disponíveis. Para participar da programação da Primavera Universitária é necessário fazer inscrição no site https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/primaverauniversitaria2017. Os participantes recebem certificado concedido pela Unioeste/Foz. Clique aqui para acessar o portal que dá acesso aos diversos sites para inscrição.

Ciranda Infantil na Universidade

A Primavera Universitária também tem atividades para os pequenos. Um espaço de recreação está disponível para crianças de três a nove anos de idade no laboratório de Pedagogia. Para participar, o responsável precisa fazer um cadastro, no setor de Protocolo, no prédio administrativo da Unioeste.

Serviço

De 18 A 23 de setembro

Local: Unioeste Foz do Iguaçu

Endereço: Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 – Lot. Universitario das Americas, Foz do Iguaçu

Mais informações em https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/primaverauniversitaria2017 .