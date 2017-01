PRF REGISTRA 30 MORTES EM ACIDENTES NOS FERIADOS DE FIM DE ANO NO PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 324 acidentes e 30 mortes nas rodovias federais do Paraná durante os feriados de fim de ano. O balanço, divulgado nesta segunda-feira (2), traz números registrados entre o dia 23 de dezembro e 1º de janeiro. Ainda de acordo com a PRF, outras 340 pessoas ficaram feridas neste período.

Dos 324 acidentes, 20 causaram mortes. Cinco deles causaram metade do número de óbitos registrados no período. O acidente mais grave foi registrado no sábado (31), na BR-272, em Goioerê, no noroeste do Paraná. Uma batida entre um carro e um caminhão provocou cinco mortes e deixou outras duas pessoas feridas.

Segundo a PRF, entre as principais causas dos acidentes estão motoristas dirigindo acima dos limites de velocidade, sob efeito de álcool, sem carteira de habilitação, sem cinto de segurança, transportando crianças sem cadeirinha ou com excesso de lotação.

O balanço da PRF apontou ainda que mais de 15 mil motoristas foram flagrados por de excesso de velocidade. Em média, cerca de 90 condutores foram flagrados, por dia, realizando ultrapassagens em locais proibidos.

Segundo os dados apresentados pela PRF, 10.910 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Dos 197 motoristas autuados, 32 foram presos por crime de trânsito.

Com G1