PRF PRENDE HOMEM QUE LEVAVA MACACOS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO

Um homem foi preso na BR-369, em Ibiporã, no norte do Paraná por transportar quatro macacos-prego em caixas, dentro de um ônibus que fazia a linha Maringá-São Paulo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27), por volta das 23h.

De acordo com a PRF, os macacos estavam em pequenas caixas, no compartimento de bagagens do veículo. Os animais constam na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção.

Em depoimento, o passageiro disse que levaria os macacos a São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo.

O homem foi autuado pelos crimes de maus tratos e transporte de espécimes ameaçadas de extinção. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Ibiporã. Caso seja condenado, o homem poderá pegar até dois anos e meio de prisão.

