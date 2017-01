PRF PRENDE GRUPO SUSPEITO DE ASSALTAR MOTORISTAS EM RODOVIAS DO PR

Policiais rodoviários federais prenderam suspeitos de praticar assaltos a motoristas me rodovias da região oeste do Paraná. O veículo em que o grupo estava foi abordado na madrugada desta quarta-feira (4) em um trecho da BR-163 em Santa Tereza do Oeste.

Segundo os agentes, o motorista não obedeceu a ordem para parar e tentou fugir. O automóvel foi interceptado em seguida e vistoriado. No interior foi encontrado um revólver e uma porção de maconha. E, entre os quatro ocupantes estão uma mulher de 22 anos e um adolescente de 17. Os adultos foram presos e o menor apreendido.

A prisão foi feita depois de uma série de assaltos registrados no trecho da BR-277 entre Foz do Iguaçu e Santa Tereza do Oeste. Somente em dezembro, foram 15 casos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

E, na madrugada de terça (3), uma família de Santa Catarina que viajava para fazer compras no Paraguai foi mantida refém e teve cerca de R$ 5 mil levados pelos ladrões. Um dos carros usados pelos assaltantes foi encontrado incendiado na área rural próximo à praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu.

A PRF acredita que vários grupos de assaltantes estejam atuando na região. E que são auxiliadas pelos mesmos “olheiros” que servem as quadrilhas de contrabandistas e de traficantes de drogas. “É um crime de difícil enfrentamento, já que nossa região é bem servida de estradas rurais em bom estado de conservação”, observou o inspetor Luiz Gênova ao explicar como os ladrões atuam.

