PRF apreende caminhão bitrem carregado com carteiras de cigarros paraguaios no Paraná

O motorista de uma carreta bitrem foi preso nesta quarta-feira (9), suspeito de transportar cerca de 5 mil caixas de cigarros paraguaios contrabandeados. O homem foi encontrado em um posto de combustíveis, às margens da BR-163, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava dormindo no veículo, quando houve a abordagem.