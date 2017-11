PRF apreende 12 milhões que viriam para Foz do Iguaçu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um caminhoneiro com cerca de R$ 12 milhões em espécie, durante uma fiscalização de rotina no posto de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, na noite desta quinta-feira (2).

O motorista, que levava carga de hortifrutigranjeiros, ia de São Paulo para Foz do Iguaçu. Ele disse aos policiais que não sabia que estava levando dinheiro.

As cédulas estavam escondidas no caminhão e divididas em dólares e reais. Esta é, possivelmente, segundo informações iniciais da PRF, a maior apreensão de dinheiro feita pela corporação.

Com Portal da Cidade