PRF ABORDA COMBOIO DE CONTRABANDISTAS DE CIGARRO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro contrabandistas de cigarro na tarde desta sexta-feira (7) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

Os agentes da PRF avistaram quatro carros suspeitos em uma estrada de terra, nas imediações da BR-277, e realizaram a abordagem.

Dois veículos estavam carregados com cerca de 40 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. Os outros dois faziam o papel de batedor, repassando informações sobre a presença de policiais ao longo do trajeto.

O comboio transitava no sentido Cascavel.

Os quatro presos têm entre 25 e 35 anos de idade. Foram apreendidos um Honda Civic, um Chevrolet Vectra, um Toyota Corolla e um Chevrolet Kadett.

O Corolla portava placas clonadas e tinha alerta de roubo, registrado no último dia 30 de março em Vera Cruz do Oeste (PR).

O grupo foi preso pelos crimes de contrabando, associação criminosa, receptação, desobediência, adulteração de sinal identificador de veículo e uso não autorizado de radiocomunicador.

A PRF encaminhou os quatro presos e os quatro carros apreendidos para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.