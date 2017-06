Previdência municipal preocupa Legislativo, o qual pede estudo sobre déficit

Preocupados com a previdência dos servidores municipais, os Vereador Elizeu Liberato (PR) e Adriana Luiz (PSD) pediram que o Poder Executivo abra uma comissão especial, com a participação de servidores ativos, aposentados e representantes de sindicatos, como Sismufi e Sinprefi, a fim de realizar estudos para vislumbrar medidas que possam reduzir o déficit atuarial do Fundo Financeiro do Fozprev.

Durante a discussão do Requerimento (287/2017), o Vereador Elizeu Liberato (PR) explanou a respeito da situação. “Estamos preocupados porque a previsão é de que em 2020 não haverá saldo para a previdência. Se deixarmos esse estudo para 2020 teremos uma situação muito complexa, vão aumentando gradativamente os aportes mensais e sabemos que o município não terá condições de honrar com isso posteriormente. Estamos propondo essa comissão para pensar a respeito desse déficit atuarial para não chegarmos em 2020 e pensarmos em que fazer. Alguns municípios já estão passando por dificuldades porque não tomaram medidas protetivas antes”. O Vereador afirmou, ainda, que o alerta se deu após a audiência pública realizada pelo Fozprev em 19 de maio deste ano, ocasião em que houve o alerta sobre a situação do Fundo de Previdência.

“Temos servidores que se doam mais de 30 anos e para chegar de repente lá na frente e não ter uma aposentadoria digna. Precisamos, sim, estudar e implementar algo para não chegarmos em 2020 e termos esses problemas”, alertou a Vereadora Adriana Luiz (PSD). “Falo da importância de se regularizar algo que foi um erro do passado. Geralmente é uma minoria que desequilibra esse fundo. São quase 6 mil servidores de Foz do Iguaçu que aguardam uma resposta”, contribuiu o Vereador Marcio Rosa (PSD). O requerimento foi aprovado e encaminhado ao Executivo para tomada de providências.

