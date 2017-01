PRÉVIA DA INFLAÇÃO ACELERA A 0,31%, MAS É A MENOR PARA JANEIRO DESDE 1994

O IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor – Amplo 15), considerado uma prévia da inflação oficial (IPCA), foi de 0,31% em janeiro, o mais baixo para o mês desde 1994, quando começa a série história do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com a criação do Plano Real. A série começa em 1994 porque o instituto não compara inflações de períodos que tiveram moedas diferentes.

O resultado mostra uma aceleração em relação a dezembro, quando o indicador havia registrado alta de preços de 0,19%. Em janeiro do ano passado, o IPCA-15 foi de 0,92%.

Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (19).

A meta em 2017 é manter a inflação em 4,5% ao ano, mas há uma tolerância de 1,5 ponto, ou seja, pode variar entre 3% e 6%.

No ano passado, a inflação oficial no Brasil foi de 6,29%, dentro do limite máximo da meta. O objetivo era manter a alta dos preços em 4,5% ao ano, mas com tolerância de dois pontos para mais ou para menos, ou seja, podendo variar entre 2,5% e 6,5%.