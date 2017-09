PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA TEM SIDO FOCO PRINCIPAL DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL

O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM realizou na manhã desta quinta-feira (28) uma reunião com representantes de todas as frentes de segurança do município para apresentação de indicadores do crime, registrados pela Cape (Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico) da SESP (Secretaria Estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária), para discussão das ações integradas de prevenção à violência e ao crime no município de Foz. O prefeito Chico Brasileiro participou do encontro e acompanhou todas as discussões. Representantes do Ministério Público e do judiciário também estiveram presentes.

O Gabinete de Gestão Integrada Municipal foi criado em 2009 e desde então vem se fortalecendo no Município, com a formação de novas Câmaras Técnicas que desenvolvem um trabalho mais específico nas áreas competentes, seja a Câmara de Violência contra a mulher, a do trânsito, da violência contra a criança e do adolescente, de combate às drogas e contra a criminalidade. Atualmente, são 19 instituições parceiras ao GGIM, das esferas federal, estadual e municipal, que acompanham de alguma forma e contribuem para toda a construção do trabalho de prevenção à violência em Foz e no que compete à região.

“Esse trabalho que estamos desenvolvendo com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal fortalece todas as instituições envolvidas, porque é uma forma de conhecer de perto o trabalho que está sendo feito, saber qual é a demanda real para atender, trabalhando principalmente a prevenção, pois esse é o papel do Gabinete, trabalhar demandas do município que tragam prevenção à violência e ao crime”, disse o secretário executivo do GGIM, inspetor da Guarda Municipal, Josnei Fagundes.

Para o prefeito, as reuniões do GGIm são importantes para se discutir os parâmetros da violência e do crime, criando ações estratégicas de combate e de prevenção. “O Município está trabalhando para fortalecer cada vez mais a prevenção à criminalidade e à violência. Para isso, está trabalhando na licitação das novas câmeras de segurança que poderão ser integradas ao modelo que será utilizado por todas as forças de segurança de Foz. Agradeço ao trabalho de todas as pessoas ligadas às Câmaras Técnicas e ao GGIM que estão se empenhando para fortalecer a prevenção à violência e ao crime”, destacou Chico Brasileiro.

Na reunião também estiveram presentes, representantes do Exército, Marinha, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado Segurança Pública e administração penitenciária, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Guarda Municipal. Além dos representantes das Câmaras Técnicas.

Com PMFI