PRETENDEN INSTALAR UNA NUEVA BASE DEL TFC ENTRE RÍO VERDE Y MANITOBA

RIO VERDE.- Con el objetivo de dar más seguridad a los colonos menonitas, las autoridades evalúan instalar una nueva base de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) entre Río Verde y Manitoba, así lo expresó, el ministro del Interior, Tadeo Rojas.

A fin de garantizar la seguridad, vemos si es posible instalar una base de la FTC, entre la Colonia Rio Verde y Manitiba, aseguró el ministro. Dijo que con el comandante de la Policía Nacional, comisario Críspulo Sotelo y otros se pensó en esta posibilidad.

Con relación al último ataque fallido, el secretario de seguridad, manifestó que no se le puede atribuir de forma directa al EPP, pues hay ciertos aspectos que no concuerdan con relación a los demás ataques. Pero dijo que dicha posibilidad no puede ser descartada.

“Hay gente también que se hace pasar por miembro del EPP, para poder extorsionar a las personas”, manifestó Rojas.

Aseguró que las investigaciones continúan, pero es difícil tomar declaraciones a los testigos, por el temor existente en la zona.

