Prestando Contas: SD FRUET VIABILIZA 12 MILHÕES PARA FOZ E REGIÃO

Investimentos foram o resultado da forte atuação de Fruet em prol de Foz do Iguaçu e Região no ano de 2020.

A atuação parlamentar do Soldado Fruet em 2020 garantiu R$ 12 milhões em investimentos para a “Terra das Cataratas” e municípios da Região Oeste paranaense, o que representa uma média de R$ 1 milhão por mês. Este montante abrange os recursos dos Governos Federal e Estadual conquistados por meio das indicações e articulações do legislador.

“Sou um soldado a serviço do povo na Assembleia Legislativa, então me sinto muito honrado de exercer meu mandato trabalhando em prol da população, para garantir uma melhor qualidade de vida com serviços públicos modernos, ágeis e eficientes”, afirma o deputado estadual Sd Fruet (PROS).

ESTADO

Segurança – Entre os R$ 3 milhões das indicações do Soldado Fruet ao programa Paraná Mais Cidades, estão recursos que possibilitaram a entrega de 15 viaturas para a Polícia Militar (Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, que totalizaram R$ 1,3 milhão) e uma ambulância do Siate para o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu (R$ 165 mil).

Educação – Estão em fase final de licitação, com previsão de entrega no início do ano letivo, os equipamentos para doze laboratórios de informática e quatro conjuntos de climatizadores destinados pelo Soldado Fruet para escolas de Foz do Iguaçu, Medianeira e Santa Terezinha de Itaipu (R$ 840 mil).

Saúde – O Estado já empenhou os recursos das indicações do Soldado Fruet para uma van para transporte de pacientes em Missal (R$ 170 mil) e liberou recursos para o programa de castração de animais de Foz do Iguaçu (R$ 100 mil).

Assistência Social – Os alunos atendidos por entidades de ensino e assistência a portadores de necessidades especiais foram lembradas na atuação do SD Fruet na Assembleia Legislativa. O parlamentar, gestionou para que sejam feitas as reformas de duas quadras esportivas em Vera Cruz do Oeste (R$ 60 mil); para os parquinhos da APAE e da ACDD em Foz do Iguaçu (R$ 60 mil), bem como para a aquisição de um veículo para a APAE de Medianeira (R$ 60 mil).

Esporte – Kits esportivos para várias modalidades viabilizados pelo deputado Fruet para Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Vera Cruz do Oeste perfizeram o montante de R$ 50 mil. Além disso, já foram empenhados pelo Governo do Estado recursos para uma quadra esportiva na Vila Carimã em Foz do Iguaçu (R$ 150 mil).

UNIÃO

Em parceria com o deputado federal Aroldo Martins, o Soldado Fruet garantiu o repasse de R$ 2,8 milhões para Foz do Iguaçu e outros municípios, entre verbas para a saúde e projetos sociais. Neste pacote de recursos das emendas ao Orçamento da União solicitadas pelo deputado estadual do PROS, já foram liberados R$ 1,6 milhão para entidades assistenciais, R$ 812 mil para a compra de equipamentos para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu e R$ 150 mil para a atenção básica em saúde de Matelândia.

Leitos hospitalares – Com a intermediação do deputado federal Pedro Lupion, o Soldado Fruet obteve do Ministério da Saúde a homologação de 17 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu, somando repasses federais de aproximadamente R$ 4,1 milhões.

ITAIPU

A parceria do Soldado Fruet com a Itaipu também apresentou resultados muito positivos no ano passado. A usina destinará R$ 2 milhões para a reforma do Colégio da Polícia Militar de Foz do Iguaçu. Este valor se soma aos R$ 120 mil investidos pela Itaipu na aquisição de uniformes para famílias carentes com filhos matriculados na instituição, que atendeu pedido do deputado.

Deputado Sd. Fruet o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, em visita a o Colégio da Polícia Militar de Foz do Iguaçu, onde fo ram recebido s pelo comandante d a instituição educacional , major Marcos Aparecido de Souza.

Além disso, contemplando a mais um pleito do parlamentar feito junto ao Gal. Silva e Luna, Diretor-geral da Itaipu, foi garantida a viabilização da abertura de mil novas vagas para alunos no Colégio Tancredo Neves, que recebeu o modelo cívico-militar federal.

