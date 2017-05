PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUADRIMESTRE REVELA EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO

Em audiência aberta para a comunidade na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, a secretaria da fazenda apresentou a avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2017. A receita total do município para este ano é de R$ 817 milhões, destes, 38% já foram arrecadados, somando R$ 307 milhões.

Na educação a previsão é que até dezembro sejam investidos R$ 160 milhões de receita liquida. “Esta receita apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes de impostos e de receitas vinculadas ao ensino”, explica o secretário da fazenda, Erton Neuhaus.

Já na despesa com pessoal, o município teve um acréscimo em comparação ao ano passado, o valor passou de R$ 299 mi para R$ 335 mi. “Tivemos um aumento natural de despesas com pessoal, tanto pela reposição de perdas do ano passado quanto pelo grande número de exonerações em dezembro e janeiro, motivadas pela troca de governo.”, esclarece o secretário.

Esse aumento de despesas e o atraso no lançamento do IPTU fizeram com que o município estivesse próximo ao limite para gasto com pessoal no primeiro quadrimestre. O recomendável é 51.3% mas esse índice chegou a 53.13%, portanto, acima do limite prudencial estabelecido pela LC 101/2000.

“Nós consideramos os últimos 12 meses e em abril do ano passado tivemos a arrecadação do IPTU, que entra na nossa receita e equilibra esse índice de pessoal. Como neste ano não recebemos IPTU, ficamos com desfalque financeiro nos primeiros meses.” Explica Neuhaus, aponta o decréscimo desse índice no próximo mês, quando vence a primeira parcela do IPTU.

Segundo Erton, o balanço orçamentário permite verificar a capacidade de planejamento do município. “Ou seja, a comparação do que foi previsto e realizado nas receitas, além da comparação entre a despesa fixada e a despesa realizada”, acrescentou secretário.

Os relatórios das metas fiscais estão publicados no diário oficial do município nº 3.077 de 24 de maio de 2017.

Com PMFI