PRESSIONADO POR ÚLTIMATO EUROPEU, MADURO SE NEGA A ABANDONAR O PODER

O líder chavista rejeita, em entrevista na TV, a possibilidade de convocar eleições presidenciais

O líder chavista Nicolás Maduro rejeitou neste domingo em uma entrevista ao programa Salvados, de La Sexta, a possibilidade de abandonar o poder ou convocar eleições presidenciais. “Eu não aceito ultimatos de ninguém, a política internacional não pode ser baseada em ultimatos, por que a União Europeia deveria dar ordens a um país?”, questionou Maduro, referindo-se ao prazo de oito dias — que terminou à meia-noite europeia — que foi dado por vários países europeus, incluindo Espanha, França, Reino Unido e Alemanha, para convocar eleições presidenciais. Na segunda-feira, espera-se que esses parceiros europeus reconheçam claramente o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, após o prazo de oito dias dado ao líder chavista.

Ao final da entrevista, o apresentador do programa, Jordi Évole, ligou para Guaidó na frente de Maduro, mas seu telefone estava desligado e a caixa de correio estava cheia. O líder chavista deixou uma mensagem: “Pense bem no que você está fazendo, que você é um jovem, que você tem muitos anos de luta, que você não machuque mais o país, que você abandonou a estratégia do golpe, pare de simular uma presidência para a qual ninguém o escolheu, e se ele quer contribuir com algo, ele que se sente a uma mesa de conversação, cara a cara, diretamente, e nós falamos sobre os problemas do país, as soluções, que a política não é um jogo para meninos, exige muita responsabilidade, muito bom senso, por isso estou pedindo que você não seja usado por governos estrangeiros ou pelos velhos caciques da direita ”.

Durante a entrevista, Maduro acusou repetidamente Guaidó. “Há apenas um presidente da Venezuela”, disse ele. E acrescentou: “Esta pessoa não é autorizada por nenhum artigo [legal], é uma piada autoproclamada em uma praça, não tem base constitucional, legal, protocolar, formal…”. “Eles buscam dividir e uma intervenção que impõe um governo fantoche, eles tentam gerar a impressão de um governo paralelo que existe na mídia internacional, mas não existe na realidade”, acrescentou.

Maduro argumentou que o processo de mobilização da oposição e a autoproclamação de Guaidó é parte de um golpe de Estado. “É uma campanha muito perigosa, como a que fizeram na Líbia”, alertou, e defendeu a decisão de armar as milícias populares. “São as pessoas organizadas com armas em bairros, fábricas, universidades, dois milhões, há 50.000 unidades com um sargento cada, as pessoas já estão se armando”, explicou.

Quando questionado sobre o risco de um conflito armado, Maduro disse: “Não depende de nós”. Ele acrescentou: “Tudo depende do nível de loucura e agressividade do império do norte e seus aliados, eles querem voltar para o século 20, para saquear nossos recursos naturais, não pode ser.” Quanto à possibilidade de um diálogo com a oposição, assegurou que fez “mil propostas privadas e públicas” tanto à oposição quanto ao governo dos Estados Unidos, ao qual pediu “respeito” e atribuiu ao racismo a falta de de comunicação: “A supremacia branca que governa a Casa Branca absolutamente despreza nosso povo.”

(Com El País)