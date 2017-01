PRESO DA OPERAÇÃO PECÚLIO SOFRE PRINCÍPIO DE INFARTO

O ex-secretário Extraordinário de Manutenção e Conservação de Próprios Públicos, Juarez Silva dos Santos, preso preventivamente na Operação Pecúlio, sofreu um princípio de infarto do miocárdio na madrugada de ontem (16). Levado às pressas ao pronto socorro, segue internado no Hospital Costa Cavalcante.

O advogado de defesa, Valdecy Longonio de Oliveira entrou com pedido de transformação da preventiva em prisão domiciliar. O recurso é de habeas corpus no Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, com pedido de liminar em regime de urgência onde expõe como justificativa o fato de envolver “preso com idade avançada e acometido de doença grave”. Relatou que na madrugada de segunda-feira, “o paciente teve um mal súbito no estabelecimento prisional e teve que ser internado às pressas, onde foi detectado que sofreu um início de infarto agudo do miocárdio”.

No pedido o advogado argumentou que o mal súbito sofrido de Juarez já era esperado, “conforme afirmado na petição inicial, pois, decorre da lesão irreversível na Artéria Descendente Anterior (DA), de 40% e de todos os fatores de risco que ostenta. É dizer que, a qualquer momento, caso o paciente seja submetido à estresse, como ocorre na prisão e não seja submetido a uma dieta balanceada e os cuidados médicos necessários, pode incorrer óbito de forma repentina”.