Presidiários fogem durante almoço com papa

Dois presidiários aproveitaram para fugir durante um almoço celebrado pelo papa Francisco em Bolonha no início do mês, divulgou nesta quarta-feira (11/10) a imprensa italiana. Os dois faziam parte do grupo de 20 detentos que participava do evento.

A fuga ocorreu durante o almoço organizado na Basílica de São Petrônio, do qual participavam pessoas carentes e presos. Ainda não se sabe se os dois presidiários fugiram pouco tempo antes ou logo em seguida ao encontro, que ocorreu no dia 1º de outubro. Desde então, eles não foram mais vistos.

Os dois fugitivos já tinham cumprido suas penas, mas seguiam detidos e participavam de um programa de reinserção social, pois as autoridades italianas os consideravam “socialmente perigosos”.

A polícia agora busca pelos homens, que eram do sul da Itália. Segundo a imprensa local, quando capturados, os dois deverão voltar ao programa de reinserção.

O Ministério italiano da Justiça e o Vaticano não quiseram comentar o ocorrido

Com DW