PRESIDENTES DE BANCOS PPÚBLICOS TOMAM POSSE NESTA 2ª FEIRA

Evento será realizado no Palácio do Planalto; À tarde, há cerimônias de transmissão de cargo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) dá posse nesta 2ª feira (7.jan.2019) aos novos presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes, da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e do BNDES, Joaquim Levy. A cerimônia será realizada no Palácio do Planalto, às 11h.

Na sequência, às 14h, é realizada a cerimônia de transmissão da presidência do BB, de Marcelo Labuto para Novaes. O evento será na sede do banco, em Brasília.

Mais tarde, às 17h, Guimarães assumirá o comando da Caixa no lugar de Nelson Antônio de Souza. A cerimônia será na Caixa Cultural, também na capital federal.

Na 3ª feira (8.jan), é a vez do atual presidente do BNDES e ex-ministro do Planejamento de Michel Temer, Dyogo Oliveira, passar a presidência do banco de fomento para Levy. A cerimônia será realizada às 11h, no Teatro BNDES, no Rio de Janeiro (RJ).

Quem são os novos presidentes dos Bancos Públicos

Rubem Novaes é PhD em Economia pela Universidade de Chicago, foi professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor do BNDES e presidente do Sebrae. É autor do livro “Investimentos Estrangeiros no Brasil: Uma Análise Econômica” e colaborador do Instituto Liberal-RJ.

Pedro Guimarães é PhD em Economia pela Universidade de Rochester, com especialização em privatizações. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, com passagem pelos bancos Bozano, BTG Pactual e Brasil Plural.

Ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, Joaquim Levy deixou a diretoria financeira do Banco Mundial para integrar a equipe de Bolsonaro. PhD em economia pela Universidade de Chicago, já foi diretor da Bradesco Asset Management e secretário do Tesouro Nacional.

(Com Poder360)