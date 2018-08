PRESIDENTE NICOLÁS MADURO FOI ALVO DE ATENTADO NAS PASSA BEM, DIZEM AUTORIDADES VENEZUELANAS

Autoridades venezuelanas afirmaram que drones com explosivos foram lançados enquanto o presidente Nicolás Maduro proferia um discurso televisionado na capital do país, Caracas, na tarde deste sábado. O líder venezuelano não teria se ferido.

Segundo o ministro das Comunicações do país, Jorge Rodriguez, trata-se de um atentado contra a vida do presidente. Sete soldados venezuelanos ficaram feridos no ataque.

Filmagem da TV local mostra Maduro discursando em uma solenidade militar ao ar livre – de repente, ele interrompe a fala e olha para cima assustado, assim como outros presentes. O áudio então é interrompido.

“Às 17h41 (hora local) ocorreram detonações de artefatos voadores do tipo drone, com carga explosiva”, informou o porta-voz.

Dúzias de soldados são vistos deixando o local correndo antes que a transmissão fosse interrompida. O evento era uma comemoração ao aniversário de 81 anos da Guarda Nacional Bolivariana – um dos quatro corpos das Forças Armadas do país.

“O presidente se dirigirá mais tarde à nação”, disse Rodríguez. Ele reforçou que Maduro está em “perfeito estado de saúde”.

(Com BBC News)