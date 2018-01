PRESIDENTE DO PERU PEDE CALMA E DIZ QUE GOVERNO ESTÁ ATENDENDO A EMERGÊNCIAS

Região Sul do país, foi afetada neste domingo (14) por um terremoto de 6,8 graus de magnitude

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, pediu “calma e tranquilidade” aos moradores da região Sul do país, que foi afetada neste domingo (14) por um terremoto de 6,8 graus de magnitude, e assegurou que o governo já está atendendo a emergência. As informações são da Agência EFE.

“Calma e tranquilidade, o governo está se ocupando de tudo, por isso estou aqui, poucas horas depois de ter acontecido”, declarou Kuczynski a jornalistas após chegar em um helicóptero à cidade de Chala, na região de Arequipa e uma das afetadas pelo sismo que deixou, pelo menos, um morto e mais de 60 feridos, segundo números oficiais.

O governante, que chegou a Chala junto com a ministra de Energia e Minas, Ángela Grossheim, destacou que, diante da emergência, “felizmente o governo está atuando” e o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) já enviou ajuda de emergência e barracas para os afetados em vários distritos da região de Arequipa.

“Será enviado tudo o que necessitam”, enfatizou, antes de indicar que ainda não se sabe o número definitivo de vítimas nem de danos.

O sismo ocorreu às 4h18 (horário local, 7h18 em Brasília). O chefe do Indeci, Jorge Chávez, declarou que os feridos foram atendidos em diferentes locais da província de Arequipa.

Chávez declarou ainda que em Chala há 30 imóveis afetados pelo tremor e que os feridos da região sofreram lesões de menor gravidade do que as reportadas em Acarí, Bella Uníon, Yauca, Cora Cora e Nazca.

O epicentro do sismo se localizou no oceano Pacífico, a 56 quilômetros da cidade costeira de Lomas e a 48 quilômetros de profundidade, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

O tremor teve uma intensidade de VI na escala de Mercalli, considerada pelos especialistas como “forte”.

(Com Agência Brasil)