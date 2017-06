Presidente define datas para processo de cassação de mandato dos Vereadores representados

O Presidente da Câmara, Vereador Rogério Quadros, definiu os próximos passos do processo administrativo disciplinar 001/2017, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que concluiu pela Cassação de mandato dos Vereadores representados: Anice, Edílio, Darci Siqueira, Luiz Queiroga e Rudinei de Moura. Os Vereadores estão convocados para sessões extraordinárias para deliberarem sobre a cassação ou não de mandato dos Vereadores representados. O rito acontecerá da seguinte forma: – Dia 28/06/2017 (quarta-feira), às 9h, haverá a leitura da representação, do relatório do Conselho de ética, dos recursos interpostos pelos representados no PAD, do acórdão e dos projetos de resolução.

Os projetos de resolução, que são de autoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, serão encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para receberem parecer. – Dia 30/06/2017 (sexta-feira), às 9h – Haverá a leitura dos pareceres sobre os projetos de resolução. -1° de julho de 2017 (sábado), às 9h – Seguindo o artigo n° 97 do regimento interno da Câmara, haverá a discussão e votação dos projetos de resolução. Nesta data, cada advogado de defesa dos Vereadores representados terá até 2 horas (individualmente) para manifestação. Caso os projetos de resolução pela cassação de mandato obtenham 8 votos favoráveis, o mandato dos parlamentares será cassado. Se não obtiver a quantidade de votos necessária o processo é arquivado. No despacho, o Presidente se declara impedido em votar a matéria, uma vez que atuou como testemunha arrolada pelo Vereador Edílio Dall´Agnol. Desta maneira, ele determinou a convocação de seu suplente, Edson Narizão, para as datas.

Com CMFI