PRESIDENTE DA CÂMARA DECLARA POSSE DE ANICE ANULADA

O presidente interino da Câmara Municipal de Vereadores, Rogério Quadros (PTB), declarou a posse da vereadora Anice Gazzaoui (PTN) anulada na manhã desta quinta-feira (12).

A assinatura do termo ocorreu na tarde desta quarta-feira (11). A parlamentar está presa em uma sala de Estado Maior, do 14º Batalhão da Polícia Militar. Ontem, conseguiu uma autorização judicial para assumir a cadeira do Legislativo. A ida da vereadora à Casa de Leis foi feita sem aviso ao presidente e imprensa. Ela foi escoltada por uma viatura da PM, na companhia de seu advogado, Elias Mattar Assad.

De acordo com a assessoria da Câmara, o presidente apresentou o Regime Interno da Câmara para justificar a nulidade. Segundo o texto, cabe a ele “dar posse ao prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes, bem como presidir a sessão da eleição da Mesa, quando da sua renovação, e dar-lhe posse”.

A assessoria declarou, ainda, que não houve aviso prévio de que a vereadora iria para a Câmara na tarde de ontem. Uma assessora técnica, que aparece no vídeo divulgado (vide abaixo) pela defesa de Anice, leu o juramento, que também foi gravado sem autorização. Ela teria sido pressionada pelo advogado, conforme comunicado da assessoria.

Ainda não foi definida uma data para posse oficial, tanto de Anice, quanto dos vereadores presos que conseguiram determinação judicial para tal. Aguardam pelo agendamento Edílio Dall’Agnol (PSC), Darci DRM (PTN), Luiz Queiroga (DEM) e Rudinei de Moura (PEN).

Vale lembrar que a magistrada Juliana Zanin, da Vara de Execuções Penais, determinou que os detentos saiam de suas respectivas celas para participar da posse e, e em seguida, voltem para as unidades. Exceto Anice, todos estão presos na unidade 1 da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu (PEF 1).

Em entrevista por telefone ao Massa News, a defesa de Anice informou que tentou contato com o presidente assim que chegou à Câmara, mas sem sucesso. “Não existe recesso para presidente, ele deve manter contato com a Casa de Leis diuturnamente e não foi localizado”, argumentou.

Também disse que não pressionou a servidora, apenas deixou-a consciente de seus deveres. Adiantou, ainda, que vai ingressar na Justiça para assegurar a posse da parlamentar. Quanto à prisão de sua cliente, Assad afirma que o caso ainda está sendo estudado. “Por enquanto, temos a alegação de inocência, tendo em vista a falta de provas e a palavra de apenas um delator”, completou.

Com Massa News