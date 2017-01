PRESIDENTE DA CÂMARA ASSUMIRÁ COMO PREFEITO EM FOZ DO IGUAÇÚ

Com situação política ainda indefinida, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, será comandada interinamente pelo presidente da Câmara Municipal. O nome será definido após a posse dos vereadores e a eleição da Mesa Diretora, marcadas para as 14h deste domingo (1º).

Na sessão devem estar presentes apenas dez dos 15 parlamentares eleitos. Os cinco dos seis vereadores reeleitos para a próxima legislatura foram presos na 5ª fase da Operação Pecúlio, da Polícia Federal. O grupo é suspeito de receber uma espécie de “mensalinho” em troca de apoio político. Há indícios ainda de indicação de familiares para ocuparem cargos no Executivo e em empresas terceirizadas contratadas pela prefeitura.

Nanci Rafagnin (PDT), a vereadora com mais idade entre os eleitos, conduzirá a sessão em que será definida a nova Mesa Diretora. Além do presidente, serão escolhidos os primeiro e segundo vice-presidentes e os primeiro e segundo secretários.

Na hipótese de dez vereadores participarem da sessão, a chapa vencedora precisa de no mínimo oito votos. Se o número não for alcançado, será aberta uma segunda votação. Neste caso, vence a chapa que somar a maioria simples dos votos, como por exemplo 6 a 4 ou 7 a 3. Um novo empate obriga a uma terceira votação. Se a situação persistir, o vereador mais velho é declarado presidente.

Em seguida, o chefe do Legislativo deve se licenciar do cargo para assumir a prefeitura.

O ex-prefeito Paulo Mac Donald (PDT), que somou a maioria dos votos nas eleições de outubro, teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por causa de condenações por improbidade administrativa. Foram determinadas, portanto, novas eleições para prefeito, ainda sem data definida.

A transmissão do cargo de prefeito está marcada para segunda-feira (2), às 8h.

Com G1