Presidente da ACAMOP visita Legislativo e é recebido pelo Vereador Rogério Quadros

O Presidente da Associação de Câmara e Vereadores do Oeste do Paraná (ACAMOP), Vereador do município de Cascavel, Jaime Vasatta, realizou uma visita à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu na manhã desta quinta-feira, 22 de junho. Ele foi recebido pelo Presidente da Casa, Rogério Quadros e também falou com demais Vereadores que estavam em reunião das Comissões Permanentes.

O Vereador Jaime Vasatta (PTN), está no 2° mandato como parlamentar no Legislativo Cascavelense e na Presidência da Acamop na gestão de 2017 a 2019. “A Acamop é uma entidade que trabalha na valorização do trabalho dos Vereadores e levanta bandeira regionais”. Ele lembrou, ainda, que a entidade se levantou contrária à renovação dos contratos de pedágio no Paraná.

Na oportunidade, o Parlamentar convidou os Vereadores de Foz do Iguaçu para participarem do Fórum Piscicultura de que será realizado no mês de julho na cidade de Maripá. “A intenção desse evento é fortalecer os pequenos produtores, a piscicultura em nossa região”, afirmou Vasatta.

O Presidente do Legislativo, Rogério Quadros, ressaltou que “a Câmara de Foz está aberta a receber autoridades e toda população. É muito importante a troca de experiências”.

Com CMFI