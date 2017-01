PRESA QUADRILHA QUE ASSALTAVA TAXISTAS EM FOZ DO IGUAÇU

Uma quadrilha de assaltantes de taxistas foi presa nesta sexta-feira (13) em Foz do Iguaçu. Eles são acusados de assaltar os trabalhadores, principalmente, durante a madrugada.

Dois presos foram detidos. São eles: Alex Mello de Lara, 19 anos, e Alan Diego Duarte, 20 anos. Dois menores também estão envolvidos nos crimes, sendo um garoto de 15 anos e uma menina de 16. Eles estão apreendidos.

O Grupo de Diligências Especiais (GDE) chegou até os suspeitos depois de trabalho de levantamento de campo, diligências e investigações. Todos foram abordados em suas casas. Dois taxistas compareceram à delegacia e reconheceram um casal.

A chefe da quadrilha seria uma adolescente, que ainda segue sendo procurada. O modus operandi do grupo é sempre o mesmo. Eles solicitam uma corrida a um taxista, embarcam no carro e anunciam o assalto em seguida. Agem com bastante violência, pegam o dinheiro da vítima e depois abandonam o carro. Em um dos casos, registrado no começo do mês, o taxista foi preso no porta-malas. Ele está no hospital e passa por tratamento médico.

Os presos e apreendidos vão responder por tentativa de latrocínio, formação de quadrilha e corrupção de menores. Podem pegar de 6 a 10 anos de reclusão.

Com Massa News