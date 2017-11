PRÊMIO BRAZTOA DE SUSTENTABILIDADE COLOCA FOZ DO IGUAÇU EM DESTAQUE NACIONAL

A Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) entregou ontem (30), durante a convenção no Recanto Cataratas Thermas, Resort & Convention (Foz do Iguaçu), o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade. Dos 79 inscritos, 18 foram finalistas por se destacarem com ações que visam sustentabilidade e sete foram premiados. O Prêmio é o único do gênero respaldado pela Organização Mundial do Turismo – sendo inclusive enaltecido pelo diretor brasileiro da OMT, Márcio Favilla.

Segundo informações dos organizadores, as empresas associadas à Braztoa representam cerca de 90% das viagens comercializadas no país. O evento contou com apoio da Itaipu Binacional, Iguassu Convention Visitors e Bureau e Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. “É uma honra receber este evento em Foz. A Convenção da Braztoa representa muito para a nossa cidade” disse o prefeito, Chico Brasileiro.

Entre as premiadas está a Cataratas do Iguaçu S.A, destaque na categoria Parceiros do Turismo, na qual concorria com a Ideia Tours e a Estância Mimosa Ecoturismo Ltda.

O secretario de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, destaca a importância do prêmio para a divulgação do destino. “ Receber a convenção na nossa cidade contribui para difundir tanto no turismo nacional como internacional, apresentando Foz como um destino sustentável, que respeita a natureza e recebe bem os visitantes”, afirma Piolla.

A presidente da entidade, Magda Nassar, elogiou a cidade e enfatiza o sucesso na escolha do destino para sediar o evento e a entrega do prêmio. “Estamos comemorando esse ano o ano da sustentabilidade mundial, que acontece uma vez a cada 50 anos. Ficamos tão felizes de ter acertado, fazer a convenção e o prêmio em Foz do Iguaçu. É uma cidade referência nacional para sustentabilidade, olhamos para a cidade com um orgulho de ser brasileiro, e temos poucos motivos para isso hoje, mas Foz é um deles”, destaca, Magda.

A presidente elogiou ainda os atrativos oferecidos pelo destino “A cidade tem uma beleza natural incrível e faz parte do patrimônio da humanidade. Trouxemos os operadores Braztoa, que são responsáveis pelos pacotes de lazer vendidos, para conhecerem a fundo as inúmeras atrações e divulgar para o Brasil e exterior. Queremos que Foz receba cada vez mais turistas, turistas de qualidade, como a cidade merece”, acrescenta a presidente.