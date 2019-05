PREMIER ESPANHOL PODE DAR AUTONOMIA À CATALUNHA PARA MANTER GOVERNO

Independência, contudo, é improvável; Catalães comandam Câmara e Senado; Mas não apoiam a separação da região

Quase 1 mês após as eleições gerais na Espanha, o partido Psoe, do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, vê a volta de 1 desafio antigo no país, a independência da Catalunha. Ainda sem maioria para se manter no poder, os socialistas podem conceder mais autonomia à região em troca de apoio.

Sánchez declarou-se contrário ao desligamento completo da Catalunha, alegando a soberania nacional espanhola. Contudo, como o seu partido alcançou apenas 123 cadeiras no Parlamento –longe das 176 necessárias para formar maioria– precisará compor uma coalizão para se eleger novamente.

Para o professor de Relações Internacionais da USP, Vinícius Vieira, mesmo que o Psoe consiga se coligar com o Podemos e formar a maioria no Parlamento, ele ainda precisaria do apoio dos catalães para governar sem instabilidade. Os partidos separatistas, porém, devem impor condições para se coligarem.

“O Psoe precisa dos separatistas para formar 1 governo minimamente estável. Portanto, esses partidos podem demandar mais autonomia para a Catalunha e demais regiões com tendências separatistas (País Basco e até mesmo a Galícia), o que no longo prazo favorece a causa separatista”, avaliou Vinícius.

Os socialistas já apoiam os partidos catalães, que, em sua maioria, são contrários à independência. Políticos da região, com forte presença no Parlamento, foram eleitos para comandar a Câmara e o Senado.

Essa aliança de Sánchez com os catalães nacionalistas é vista como uma barreira para a independência catalã. Apesar disso, o Psoe não quer cometer o mesmo erro do PP, do antigo premier Mariano Rajoy, que bateu de frente com os separatistas e acabou por desagradar toda a bancada da região.

Para a Catalunha, a melhor saída seria negociar uma autonomia maior junto ao governo de esquerda de Sánchez, analisa Vinícius. Menos dependente do governo, conseguiria forçar 1 divórcio completo em caso da volta da direita ao poder.

“O processo ficaria congelado até 1 novo governo, à direita, que tende a ser contra o separatismo. Essa é a lógica dos separatistas: conquistar mais autonomia sob 1 governo espanhol mais à esquerda para, num governo conservador, tentar a independência”, disse o professor.

O movimento independentista catalão voltou a ganhar força em 2017, quando o então governador da região, Carles Puigdemont, declarou de maneira unilateral a separação da Espanha. A estratégia não deu certo e aumentou a tensão entre as partes, que voltaram a entrar em conflito.

À época, o premier Rajoy bateu de frente com o líder da Catalunha e negou a independência. Inclusive, demitiu Puigdemont e outros separatistas. O ex-governador chegou a ser preso na Alemanha e atualmente está na Bélgica evitando uma extradição para Madri. Outros parlamentares seguem detidos na Espanha e Sánchez sofre pressão para revogar a prisão preventiva.

O argumento histórico dos catalães, apoiado pelos separatistas envolvidos na tentativa frustrada de 2017, é que a região possui língua, cultura, tradição e costumes próprios, o que já seria suficiente para solicitar a independência.

Vinícius, porém, rechaça essa tese e afirma que o único momento em que a identidade Catalã foi repreendida foi durante a ditadura facista de Francisco Franco, que perdurou por 40 anos no meio do século XX.

“Entre o século XVI e o XIX, não havia 1 conceito claro de nação –ou seja, o povo não existia propriamente. O que havia era a troca de comando entre famílias reais que disputavam entre si, por toda a Europa, o controle de territórios e suas respectivas populações, vistas não como cidadãos, mas, sim, como súditos. Essas nuances derrubam o mito de uma identidade catalã exclusiva”, afirma.

Após as eleições para o Parlamento Europeu, que iniciaram-se nessa 5ª feira (23.mai.2019) e vão até o domingo (26.mai), a Espanha começará a decidir quem governará o país no próximo quadriênio.

Crescimento da Extrema-direita

Além da arrancada socialista –com o melhor desempenho no século–, o pleito espanhol também confirmou uma tendência populista já exposta em outros países da União Europeia. O Vox, que representa o espectro na ilha ibérica, conquistou 24 cadeiras no Parlamento local.

A expectativa, que pode ser confirmada após as eleições europeias, deve povoar ainda mais Bruxelas, sede do Parlamento Europeu.

Países como Polônia e Hungria já são comandados por políticos populistas de direita. Potências como a Itália também veem partidos extremistas ganharem força. Matteo Salvini, vice-premier italiano e ministro do Interior, é 1 dos mais influentes líderes da extrema-direita europeia.

Para Vinícius, o avanço dos populistas é normal e está fortalecido. Porém, com maior espaço e tempo de fala, o professor afirma que a exposição pode mostrar a contradição no discurso da extrema-direita. Mas ainda acredita que o Vox, como partidos de outros Estados-membros da UE, ganhem mais cadeiras em Bruxelas.

“Não podemos descartar que, no longo prazo, teremos uma expansão do Vox em eleições vindouras. Isso depende da capacidade de Sánchez em responder às demandas da sociedade espanhola, principalmente os mais jovens que, como no restante da Europa, veem-se sem perspectiva”, disse o internacionalista.

