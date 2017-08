PREMIAÇÃO COLETIVA EM CONCURSO CULTURAL LEVA ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS AO CINEMA

Com base na temática “Cooperação, nada se perde tudo se transforma” é que mais de 1100 alunos de sete escolas municipais de Foz do Iguaçu participaram da 4° edição do Concurso Cultural promovido pelo Instituto Sicoob com apoio da Secretaria de Educação. Alunos do 3° ano participaram na categoria desenho e alunos do 5° na categoria redação.

Por se tratar de um concurso onde a cooperação é a base é que a premiação para os alunos destaque aconteceu de forma coletiva, onde todos ganham. A cerimônia de premiação teve como palco o Cine Cataratas, seguida de sessão de cinema e pipoca para a turma toda do aluno destaque.

Segundo a professora Vilma Kunkel, da Escola Presidente Getúlio Vargas, o concurso veio na hora certa, já que na escola os conceitos da cooperação vêm sendo trabalhados durante todo o ano.

“Quando uma colaboradora do Sicoob veio na escola fazer uma palestra preparatória para o concurso cultural, eles perceberam que são uma equipe e que cada um precisa fazer sua parte para que todos tenham êxito. Quando a Laura – nossa aluna destaque na categoria redação – recebeu a notícia do prêmio todos da sala a aplaudiram dizendo que esse era o resultado da equipe. A seriedade do trabalho que vocês realizaram em nossa escola está presente nas ações de uma grande maioria dos alunos. Essa parceria com o Sicoob que deu suporte ao trabalho que tínhamos em mente e ainda não havíamos colocado em prática”, contou a professora.

Além de alunos de Foz do Iguaçu, também participaram do Concurso mais de 500 alunos dos municípios de São Miguel do Iguaçu e Matelândia. Eles também desfrutaram da premiação coletiva no cinema, juntamente com as demais turmas premiadas.

Segundo a professora Andressa Mondardo, de São Miguel do Iguaçu, “os meus alunos se comprometeram com o desenvolvimento do trabalho para o concurso, cada um do seu jeito. Quando o Mateus soube que o trabalho dele foi selecionado e que como prêmio levaria todos os colegas da sala ao cinema ficou ainda mais satisfeito. Para eles foi uma novidade, já que muitos nunca tinham vindo ao cinema”.

Alunos selecionados:

Categoria desenho:

Camilli da Silva Mattos – Escola Municipal Geraldo Caldani – São Miguel do Iguaçu, Prof: Daniela Aparecida D. Bianchini Anderson Silva – Escola Municipal João da Costa – Foz do Iguaçu, Prof: Jaqueline Pereira dos Santos Arieli Barbiero da Silva – Escola Municipal Altair Ferrais “Zizo” – Foz do Iguaçu, Prof: Salete Amaro Farias

Categoria redação:

Matheus Fontanive – Escola Municipal Tedoro Bortoluzzi – São Miguel do Iguaçu, Prof: Andressa Mondardo Laura Andrada Amorim – Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas – Foz do Iguaçu, Prof: Leonice Risson Alves Roman Duarte – Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balen – Foz do Iguaçu, Prof: Karen Aline Sosa Zampoli

Com PMFI