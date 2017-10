“Eu não tenho armas, minha arma é a caneta e a munição é a palavra….”

(Marçal Filho)

CONTATOS COM A COLUNA NOSSA VOZ

Para críticas e sugestões para este espaço de informação, nosso e-mail é: nossavoz.foz@gmail.com

PREFEITURA SEM DINHEIRO PARA PAGAR DÍVIDA COM SERVIDORES DA SAÚDE EM FOZ

Sem receber o valor referente a pagamento de horas extras devidas pelo município, em alguns casos desde 2015, servidores concursados da Saúde de Foz do Iguaçu devem parar de fazer hora extra a partir desta terça-feira (10) e, consequentemente, serão diminuídos os atendimentos nas seguintes unidades de atendimento: PA Jorge Samek, PA Dr.Walter Cândido Barbosa e o Samu.

O movimento dos técnicos e auxiliares de enfermagem do quadro próprio do município, poderá se estender para outras unidades de Saúde do município, caso não haja uma solução para o problema.