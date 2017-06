PREFEITURA SEGUE COM CHAMAMENTO PARA ESPECIALIDADES NA SAÚDE

O Município de Foz do Iguaçu permanece com editais de chamamento em aberto para contratar profissionais interessados em prestar atendimento em diversas especialidades na área da saúde. As contratações são necessárias para diminuir a fila de espera, atendendo a demanda dos pacientes que aguardam por consultas e exames.

Atualmente estão em aberto os chamamentos para as seguintes especialidades: Oftalmologista, Otorrino, Reumatologista, Psiquiatria, gastropediatria, Neurologia, Ortopedia, Vascular, Dermatologia e Endocrinologia.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os editais permanecem em aberto devido à demanda existente, e mesmo em casos onde já existem profissionais ou empresas habilitadas, novos contratos podem ser firmados. A oftalmologia, por exemplo, já possui a contratação de uma empresa que vem realizando atendimento a milhares de pacientes, a Prefeitura ainda espera contratar outros profissionais para poder zerar a fila de espera no menor tempo possível.

Os interessados podem apresentar documentação na comissão de licitação que fica na sede da Secretaria de Saúde, na Avenida Brasil e acessar o editalpelo portal do Município: www.pmfi.pr.gov.br, através do link Prefeitura 24horas, na aba de licitações.

Com PMFI