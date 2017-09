PREFEITURA RETOMA PEQUENAS CIRURGIAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Com a “sala de pequena cirurgia” reativada no ambulatório do Centro de Especialidades Médicas na Avenida Paraná os pacientes já estão sendo chamados e em média são realizados 30 procedimento por dia de atendimento. Em Foz do Iguaçu o serviço estava suspenso desde 2015, aproximadamente 700 pessoas estão na lista de espera aguardando pelo procedimento, apesar de consideradas pequenas as cirurgias não deixam de ser importante e pode garantir uma qualidade de vida ao paciente.

Um dos primeiro pacientes a ser chamado foi o pedreiro Pedro Preste de 49 anos, ele estava há meses esperando por uma pequena cirurgia. “Eles me ligaram e eu fiquei muito feliz, pois fazia tempo que estava esperando e estava bastante angustiado com a demora, eu vinha sempre aqui no ambulatório perguntar quando seria feito o procedimento e esse dia finalmente chegou”, comentou o pedreiro.

As pequenas cirurgias são procedimentos de baixa complexidade, não necessitam de internação hospitalar e normalmente são realizadas com anestesia local. A equipe que realiza esses pequenos procedimentos conta com um médico cirurgião geral, um médico residente e um instrumentador cirúrgico.

“Os Pacientes são triados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e encaminhados para o ambulatório de cirurgia geral onde é realizada uma análise e solicitada à pequena cirurgia, são várias situações como a retirada de cistos sebáceos, verrugas, unhas encravadas, vários pequenos procedimentos que estão na fila de espera há muito tempo devido ao passado sombrio que a saúde no município viveu e esse serviço foi abandonado, agora estamos retornando o atendimento na cidade”, disse o cirurgião geral Alexandre Pliacekos.

De acordo com a Secretária de Sáude Inês Weizemann a reativação desse serviço é uma conquista para a população de Foz. “Depois de tanto tempo esperando os usuários do SUS finalmente vão ter o atendimento de volta, a ideia da Secretaria Municipal de Saúde é dar fim nessa lista de espera e solucionar o problema do paciente que ficou por quase dois anos angustiado aguardando ser chamado”, comentou a secretária.

Com PMFI