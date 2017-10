PREFEITURA REINAUGURA CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO ALDO SCHMIDT

Foi realizado na manhã deste domingo (08), a entrega oficial da revitalização do campo de futebol suíço, Aldo Schmidt, no bairro 1º de maio, região leste de Foz do Iguaçu.

A revitalização do espaço esportivo que ganhou um novo gramado, iluminação, reforma das traves e alambrados, foi uma parceria entre a prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e os moradores da comunidade.

A iluminação no campo é um pedido antigo da comunidade, e, sabendo desta necessidade, no primeiro mês de governo o prefeito Chico Brasileiro pediu que o setor responsável de iluminação investisse em refletores no local.

O campo foi reinaugurado com o nome de Aldo Schmidt, que foi um membro da comunidade, durante anos se preocupou com o lazer dos moradores do bairro e que mesmo sob uma cadeira de rodas, lutou para que a comunidade tivesse um campo de futebol. A esposa, filho e outros familiares do homenageado acompanharam a reinauguração do campo.

A presidente do bairro, Claci Berenice, agradeceu o empenho de toda a comunidade para a revitalização do campo, em especial a prefeitura: “O nosso trabalho aqui é de parceria, e sem as parcerias nós não fazemos nada”, disse.

O secretário de esporte e lazer, Antônio Sapia, falou da homenagem ao esportista, Aldo Schmidt: “O Aldo merece esta homenagem, pois, mesmo com dificuldades, dedicou a sua vida em desenvolver ações positivas para a comunidade, principalmente através do esporte e trabalhos com as crianças”, afirmou.

O campo de futebol suíço, Aldo Schmidt, está localizado na Alameda Guilherme Hubner, 300, bairro 1º de maio.

PRESENÇAS

O ato de reinauguração do campo contou as presenças do secretário municipal de esportes e lazer, Antônio Sapia; vereadores, Celino Fertrin e Dr. Brito; membros da comunidade e familiares do homenageado Aldo Schmidt.

Com PMFI