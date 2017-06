PREFEITURA RECEBE NOVOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Cinco médicos já estão se habilitando junto ao Município e devem iniciar o trabalho na próxima semana

O Município de Foz do Iguaçu recebeu cinco novos médicos que irão trabalhar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelo programa federal Mais Médicos. A Secretaria municipal de Saúde está providenciando a habilitação destes profissionais junto ao jurídico da Prefeitura para que estejam aptos a exercer a função. A previsão é de que na próxima semana já iniciem os atendimentos.

Dos cinco novos médicos, dois são cubanos e três brasileiros com CRM do Brasil, ou seja, estão inscritos no Conselho Regional de Medicina, podendo atender como médicos generalistas, clínico geral.

Atualmente o Município possui 15 médicos atuando através do programa Mais Médicos trabalhando em postos de saúde da cidade e com a vinda destes cinco novos profissionais serão 20 médicos, totalizando o programa federal em Foz.

Para a secretária municipal de Saúde, Inês Weisemann, representa uma conquista para a saúde pública de Foz. “Em um momento de tantas mudanças, estamos buscando humanizar os serviços do SUS e o atendimento prestado à população. A vinda destes novos profissionais do programa Mais Médicos vem a somar em mais qualidade de atendimento. Esse é o nosso compromisso, de atender bem o paciente e toda população que depende e precisa do Sistema Único de Saúde no Município”, disse.

Mais Médicos

O Programa Mais Médicos (PMM) é parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê, ainda, mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação, e residência médica para qualificar a formação desses profissionais.

Assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, mas também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS. Além de estender o acesso, o programa provoca melhorias na qualidade e humaniza o atendimento, com médicos que criam vínculos com seus pacientes e com a comunidade.