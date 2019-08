PREFEITURA REALIZA PLANTÃO DO REFIS NESTE SÁBADO (17)

Ação acontecerá no Cataratas JL Shopping, das 10h às 20hs. Débitos podem ser pagos com 100% sobre juros e multas até o dia 20 de agosto

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal da Fazenda, realizará no próximo sábado (17), o Plantão do Refis no Cataratas JL Shopping. O atendimento acontecerá das 10h às 20 horas em frente a loja do Supermercado Muffato.

Através do REFIS, os contribuintes poderão quitar os débitos à vista, com descontos de até 100% sobre juros e multas. As pessoas físicas ou jurídicas que aderirem ao programa terão 100% de desconto no pagamento à vista até o dia 20 de agosto; 90% até o dia 21 de outubro e 80% de desconto para pagamento à vista até o dia 20 de dezembro de 2019.

Durante o Plantão do Refis, além de receber orientações dos servidores da Secretaria Fazenda, os contribuintes poderão realizar o pagamento do tributo através de uma máquina de cartão de crédito/débito.

Parcelamento

Diferente de outros anos, nesta edição do Refis o pagamento do débito pode ser parcelado em até 24 vezes, com descontos que variam de 30% a 60%. O parcelamento será ofertado da seguinte forma: 30% de desconto com entrada de 20% e restante em 24 parcelas; 40% de desconto com entrada de 30% e restante em 12 parcelas; 50% de desconto com entrada de 40% e restante em 06 parcelas e 60% de desconto com entrada de 50% e restante em 03 parcelas.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a uma Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu (R$ 84,24) para pessoa física e cinco Unidades Fiscais para pessoas jurídicas (R$ 421). A falta de pagamento da primeira parcela ou a inadimplência de três parcelas consecutivas ou alteradas implica na rescisão imediata do parcelamento, com perda de todos os benefícios.

