PREFEITURA REALIZA PESQUISA COM SERVIDORES SOBRE SAÚDE OCUPACIONAL

Valorizar o servidor municipal tem sido uma preocupação e cuidado da atual administração da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Nos últimos meses, o município tem desenvolvido várias ações que visam valorizar e melhorar as atividades laborais dos servidores.

Em agosto, foram realizados três encontros nas dependências do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), para discutir o diagnóstico da estrutura administrativa e sobre as demandas apresentadas pelos próprios servidores municipais.

Dando continuidade a essa política de valorização do servidor, entre os dias 12 de setembro à 2 de outubro, a Diretoria de Saúde Ocupacional está realizando uma pesquisa com o objetivo de coletar informações sobre as dimensões da saúde no ambiente de trabalho e temas para a formação que na percepção dos servidores municipais são importantes.

Com base nos dados obtidos através da pesquisa, será elaborado um plano padrão de ações voltadas para a atenção e a promoção à saúde dos servidores.

A participação do servidor na pesquisa é fundamental. Todas as informações obtidas através da pesquisa são estritamente sigilosas.

